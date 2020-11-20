Mitsubishi нашла новый способ борьбы с COVID-19

Компания Mitsubishi Motors North America на общенациональном уровне предложила совместно с дилерскими центрами дезинфицировать салоны транспортных средств.

Новым способом борьбы с COVID-19 под названием Diamond Premium Care могут воспользоваться абсолютно все желающие автовладельцы. Также дилеры японской марки в США обрабатывают климатические установки машин.

Для дезинфекции используют многофункциональный спрей с антимикробным эффектом и маскировкой неприятных запахов. Обработка автомобиля занимает около 10 минут. Внутреннее убранство обрабатывается прямым нанесением спрея на элементы обивки, климатическую систему. Стоимость услуги Diamond Premium Care - от 19,95 долларов, что составляет примерно 1500 рублей по нынешнему курсу.

Средство сертифицировано Агентством по охране окружающей среды США (EPA). Утверждается, что спрей эффективен на 99,9%. Он убивает почти все известные бактерии и вирусы, а также SARS-CoV-2, который является возбудителем коронавируса.