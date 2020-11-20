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20.11.2020 13:46
Рубрика: В мире

Пашинян отправил в отставку министра обороны Армении

Текст: Владимир Шилов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу отправил в отставку министра обороны Давида Тонояна. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

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Сообщается, что новым главой оборонного ведомства республики назначен главный советник армянского лидера Вагаршак Арутюнян, который уже занимал эту должность в 1999-2000 годах.

Стало также известно имя нового главы МЧС страны. Им стал Андраник Пилоян.

Кадровые перестановки не стали неожиданностью для экспертов. Напомним, карьера самого Пашиняна висит на волоске на фоне острого политического кризиса в республике. С 11 ноября в Ереване не утихают протесты против политики премьера, подписавшего соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

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