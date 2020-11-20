Песков заявил о внимании Путина к регионам

В связи с пандемией коронавируса президент России Владимир Путин ездит по стране меньше, чем обычно. Но не в ущерб работе с губернаторами и не в ущерб вниманию к региональным проблемам, пояснили в Кремле.

На вопрос журналистов про возможную поездку Владимира Путина в Тюменскую область 1 декабря пресс-секретарь президента подчеркнул, что пока никаких сообщений пресс-служба на этот счет не делала. "Мы всегда своевременно сообщаем о региональных поездках главы государства", - добавил он.

"В этом году интенсивность поездок снижена, но не в ущерб работе президента с руководством регионов и не в ущерб вниманию президента к региональным проблемам - по понятным причинам", - заверил представитель Кремля.