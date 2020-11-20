В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", частью 6.4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 19 ноября 2020 г. № 2091, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 02 ноября 2020 г. № 1966" дополнить словами ", от 19 ноября 2020 г. № 2091";

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Ввести на территории Псковской области ограничительные мероприятия (карантин) по 06 декабря 2020 г.";

3) в подпункте "а" подпункта 1 пункта 2:

а) в абзаце первом слово ", спортивных" заменить словами "мероприятий, спортивных соревнований";

б) дополнить абзацами следующего содержания:

"мероприятия, проводимые с 6.00 до 23.00 в случаях, предусмотренных законодательством о выборах и референдумах, при соблюдении одновременно следующих условий:

имеется согласование проведения мероприятия Главного государственного санитарного врача по Псковской области;

организатором мероприятия обеспечивается соблюдение условий проведения мероприятий, определенных Главным государственным санитарным врачом по Псковской области;";

4) абзац седьмой подпункта "б" подпункта 4 пункта 2 дополнить словами ", с 23 ноября по 06 декабря 2020 года";

5) пункт 2 дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания:

"6.1) обязать руководителей органов государственной власти Псковской области и государственных органов Псковской области, государственных учреждений Псковской области, государственных унитарных предприятий Псковской области, органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий оказывать содействие в обеспечении режима самоизоляции беременным работницам, изъявившим желание соблюдать режим самоизоляции, в том числе путем перевода на дистанционный режим работы или предоставления отпуска с сохранением заработной платы. Иным работодателям рекомендовать оказывать содействие в обеспечении режима самоизоляции беременным работницам, изъявившим желание соблюдать режим самоизоляции, в том числе путем перевода на дистанционный режим работы или предоставления отпуска с сохранением заработной платы;";

6) подпункт 6.2 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"6.2) рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Псковской области:

а) оказывать содействие в обеспечении режима самоизоляции работникам из числа граждан, которые имеют заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему указу, в том числе путем перевода на дистанционный режим работы или предоставления отпуска с сохранением заработной платы;

б) воздерживаться от направления работников в служебные командировки на территории других субъектов Российской Федерации и за пределы Российской Федерации;

в) обеспечить проведение за счет средств работодателя два раза в месяц лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) работникам (исполнителям по гражданско-правовым договорам), являющимся водителями автомобилей, осуществляющих перевозки грузов в междугороднем сообщении за пределы Псковской области;".

2. Внести в пункт 1 указа Губернатора области от 13 апреля 2020 г. № 49-УГ "О перечне органов исполнительной власти Псковской области, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" следующие изменения:

1) в подпункте 1:

а) подпункт "а" дополнить словами ", мероприятий, проводимых в случаях, предусмотренных законодательством о выборах и референдумах";

б) в подпункте "г" слова "подпунктом 6" заменить словами "подпунктами 6, 6.1";

2) в подпункте "е" подпункта 2 слова "подпунктом 6" заменить словами "подпунктами 6, 6.1";

3) в подпункте "ж" подпункта 3 слова "подпунктом 6" заменить словами "подпунктами 6, 6.1";

4) в подпункте "к" подпункта 4 слова "подпунктом 6" заменить словами "подпунктами 6, 6.1";

5) в подпункте "д" подпункта 5 слова "подпунктом 6" заменить словами "подпунктами 6, 6.1";

6) в подпункте "и" подпункта 6 слова "подпунктом 6" заменить словами "подпунктами 6, 6.1";

7) в подпункте "е" подпункта 7 слова "подпунктом 6" заменить словами "подпунктами 6, 6.1";

8) в подпункте 8:

а) в подпункте "б" слова "подпунктом 6" заменить словами "подпунктами 6, 6.1";

б) в подпункте "в" слова "подпунктом 6" заменить словами "подпунктами 6, 6.1";

9) в подпункте "д" подпункта 9 слова "подпунктом 6" заменить словами "подпунктами 6, 6.1";

10) в подпункте 10:

а) в подпункте "б" слова "подпунктом 6" заменить словами "подпунктами 6, 6.1";

б) в подпункте "г" слова "подпунктом 6" заменить словами "подпунктами 6, 6.1";

11) в подпункте "е" подпункта 11 слова "подпунктом 6" заменить словами "подпунктами 6, 6.1";

12) в подпункте "е" подпункта 12 слова "подпунктом 6" заменить словами "подпунктами 6, 6.1";

13) подпункт 13 изложить в следующей редакции:

"13) Комитет по региональному контролю и надзору Псковской области:

а) в части соблюдения организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, требований проводить в многоквартирных домах влажную уборку мест общего пользования с применением дезинфицирующих средств (подпункт 9 пункта 2 Указа № 30-УГ);

б) в части соблюдения работниками организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по региональному контролю и надзору Псковской области, требований носить на работе одноразовые маски, многоразовые маски, респираторы (подпункт "е" подпункта 4 пункта 2 Указа № 30-УГ);

в) в части соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по региональному контролю и надзору Псковской области, требований, установленных подпунктами 6, 6.1 пункта 2 Указа № 30-УГ, включая выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотренных пунктом 7 Указа № 30-УГ;";

14) в подпункте "г" подпункта 14 слова "подпунктом 6" заменить словами "подпунктами 6, 6.1";

15) в подпункте "в" подпункта 15 слова "подпунктом 6" заменить словами "подпунктами 6, 6.1";

16) в подпункте "в" подпункта 16 слова "подпунктом 6" заменить словами "подпунктами 6, 6.1";

17) в подпункте "б" подпункта 17 слова "подпунктом 6" заменить словами "подпунктами 6, 6.1";

18) в подпункте "б" подпункта 18 слова "подпунктом 6" заменить словами "подпунктами 6, 6.1";

19) в подпункте "б" подпункта 19 слова "подпунктом 6" заменить словами "подпунктами 6, 6.1";

20) в подпункте "б" подпункта 20 слова "подпунктом 6" заменить словами "подпунктами 6, 6.1";

21) в подпункте "б" подпункта 21 слова "подпунктом 6" заменить словами "подпунктами 6, 6.1";

22) подпункты "а" и "б" подпункта 22 изложить в следующей редакции:

"а) в части соблюдения работниками организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области, требований носить на работе одноразовые маски, многоразовые маски, респираторы (подпункт "е" подпункта 4 пункта 2 Указа № 30-УГ);

б) в части соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области, требований, установленных подпунктами 6, 6.1 пункта 2 Указа № 30-УГ, включая выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотренных пунктом 7 Указа № 30-УГ;";

23) в подпункте "б" подпункта 23 слова "подпунктом 6" заменить словами "подпунктами 6, 6.1";

24) в подпункте "б" подпункта 24 слова "подпунктом 6" заменить словами "подпунктами 6, 6.1";

25) дополнить подпунктом 25 следующего содержания:

"25) Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области:

а) в части соблюдения работниками организаций, подведомственных Комитету по охране объектов культурного наследия Псковской области, работниками организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области, требований носить на работе одноразовые маски, многоразовые маски, респираторы (подпункт "е" подпункта 4 пункта 2 Указа № 30-УГ);

б) в части соблюдения организациями, подведомственными Комитету по охране объектов культурного наследия Псковской области, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области, требований, установленных подпунктами 6, 6.1 пункта 2 Указа № 30-УГ, включая выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотренных пунктом 7 Указа № 30-УГ.".

3. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

4. Настоящий указ вступает в силу с 23 ноября 2020 г.

Губернатор области М.Ведерников







