Путин лично поздравил Патриарха с днем рождения

Президент поблагодарил всех священнослужителей за служение в условиях пандемии. На встрече с Патриархом Кириллом обсуждалась деятельность РПЦ в нынешних сложных условиях. Владимир Путин поздравил собеседника с днем рождения и пожелал ему здоровья и успехов на благо России.

Президент выразил благодарность всех священнослужителей и Русской православной церкви, и других традиционных конфессий за служение в очень сложных условиях. "Действительно, мы говорим про врачей, оправданно говорим об их героизме, но в этом смысле все люди, которые напрямую работают с человеком, они, конечно, заслуживают особых слов благодарности за труд, который они осуществляют", - сказал он.

"Церковь очень активно включилась в работу, - рассказал Предстоятель РПЦ. - У нас целый корпус духовенства, который работает в клиниках, специально подготовленные люди. И должен сказать, что несут очень самоотверженно это служение". "У людей, которые в связи с постигшим недугом находятся на изоляции, огромная потребность в общении. Но у верующего человека есть желание и исповедоваться и вместе помолиться со священником", - заметил он.

Отработан алгоритм, по которому священники по просьбе верующих могут вести пастырскую работу непосредственно там, где содержатся люди, заболевшие коронавирусом, рассказал Патриарх Кирилл. "Должен сказать, что это очень по-доброму отзывается в сердцах людей. Когда человек лежит в изоляции, когда даже родственники не могут прийти, священник может найти правильные слова и помочь", - пояснил он.

"Раньше вся деятельность сводилась к богослужению, по закону ничем другим церковь не имела права заниматься", - продолжил Предстоятель РПЦ. Но в новой России открыты все возможности, и на приходском уровне реализуются важные социальные программы, рассказал он.

Пандемия не прошла мимо священнослужителей - есть жертвы, связанные, в первую очередь, с пастырской работой. "Не может священник уклониться от исполнения своего долга, даже если он рискует жизнью", - пояснил Патриарх Кирилл. Появился и новый опыт служения в "скафандрах", заметил он, с соблюдением эпидемиологических требований.

"Долгие годы мы жили в условиях, когда даже трудно было подумать о возможности осуществлять какую-то социальную работу, это категорически запрещалось так же, как и работа с молодежью. Поэтому, конечно, новые условия жизни Русской православной церкви в современной России предоставляют такую возможность - раскрывать духовный потенциал людей, которые через участие в церковной жизни стремятся в том числе и делать окружающую жизнь лучше", - сказал Патриарх и поблагодарил за это президента и всю власть. Россия стала совершенно другой, и в этих условиях церковь может активно осуществлять то, к чему призвана самим Господом, считает он.