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20.11.2020 11:40
Рубрика: Общество

Фермер из Рязани снял эффектное киберпанк-видео

Текст: Антон Валагин (Рязань)

Рязанская эко-ферма заявила о себе при помощи эффектного видео, снятого в стиле кибер-панк. Благодаря видеомонтажу и компьютерной графике коров доят роботы и управляющий хозяйством летает по делам на УАЗике.

Фото: iStock
В этом году Россия экспортирует рекордный объем молочных продуктов

- Этим видео мы хотели привлечь внимание к проблемам мелких фермеров. Ну и поразвлечься. По-моему, получилось, - рассказала "РГ" фермерша Каролина Грановская.

Несмотря на то, что ролик действительно получился веселым и увлекательным, в действительности все не так ярко. В июле Каролина предложила всем желающим бесплатно забирать молоко - после урагана в ее еле несколько дней не было электричества, а мощности генераторов на холодильники не хватало.

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