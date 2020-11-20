Фермер из Рязани снял эффектное киберпанк-видео

Рязанская эко-ферма заявила о себе при помощи эффектного видео, снятого в стиле кибер-панк. Благодаря видеомонтажу и компьютерной графике коров доят роботы и управляющий хозяйством летает по делам на УАЗике.

- Этим видео мы хотели привлечь внимание к проблемам мелких фермеров. Ну и поразвлечься. По-моему, получилось, - рассказала "РГ" фермерша Каролина Грановская.

Несмотря на то, что ролик действительно получился веселым и увлекательным, в действительности все не так ярко. В июле Каролина предложила всем желающим бесплатно забирать молоко - после урагана в ее еле несколько дней не было электричества, а мощности генераторов на холодильники не хватало.