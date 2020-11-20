Новости

В Тбилиси полиция задержала захватившего заложников преступника 19:36
СМИ: "Зенит" предложил контракт Халку 19:32
Инфекционисты определили пик заразности коронавируса 19:30
В Большом театре рассказали, как купить билеты на балет "Щелкунчик" 19:24
Проведен успешный эксперимент по замедлению старения 19:24
Мишина и Галлямов стали лучшими по итогам короткой программы на Гран-при 19:22
Шестеро захваченных в Тбилиси заложников освобождены 19:18
Таиланд упростил условия выдачи виз 19:13
Закон о ВНЖ для инвесторов планируется не ранее середины 2021 года 19:09
В новогоднюю ночь в Москве проверят рестораны после 23:00 19:01
В Великом Новгороде нашли бесхозную "умную" остановку 18:41
Захвативший заложников в Тбилиси выдвинул первые требования 18:41
Столичную клинику закрыли из-за сокрытия данных о пациентах с COVID-19 18:36
Под Псковом аферистки под видом волонтеров обобрали пенсионерку 18:28
В Москве работают 122 тысячи технологических компаний 18:23
В детских садах НАО временно закроют бассейны 18:18
В Москве найдено тело актрисы из "Глухаря" Людмилы Князевой 18:14
В Рособрнадзоре рассказали, изменятся ли даты досрочных ЕГЭ И ОГЭ в 2021 году 18:12
Евгения Медведева: Мы не роботы, рожденные только побеждать 18:08
Путин назвал тревожной тенденцией рост бедности на фоне пандемии 18:07
Путин предложил странам АТЭС совместно бороться с киберпреступлениями 17:53
Гильдия риэлтеров РФ поддержала предложение отказаться от апартаментов 17:52
Грузинский фигурист лидирует на московском Гран-при 17:29
Вооруженный грабитель удерживает заложников в Тбилиси 17:21
Минфин перечислил 80 млрд рублей наиболее пострадавшим регионам 17:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
20.11.2020 18:23
Рубрика: Экономика

В Москве работают 122 тысячи технологических компаний

Текст: Александр Мелешенко

В Москве сегодня работают 122 тысячи технологических компаний, а число занятых в сфере технологий горожан превысило миллион человек. Об этом заявила заммэра столицы Наталья Сергунина на онлайн-встрече с участниками чемпионата Cybathlon 2020.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
IT-компании могут получить на свои разработки миллионные гранты

"Сфера технологий имеет большой удельный вес в экономике Москвы, - подчеркнула она. - В ней занято больше 1 миллиона человек. Всего в городе работает 122 тысячи технологических компаний. Благодаря наличию инфраструктуры и комплексным программам поддержки этот сектор продолжает уверенно развиваться".

Совокупная выручка технологических компаний Москвы в прошлом году составила почти 11,5 триллиона рублей - это на пять процентов больше, чем годом ранее. Город оказывает этой сфере бизнеса поддержку в виде субсидий и грантов.

В этом году столица также поддержала проведение мирового чемпионата Cybathlon 2020. Спортсмены на этих соревнованиях используют кибернетические устройства - бионические протезы рук, силовые протезы ног, экзоскелеты, нейроинтерфейсы и другие. Главное отличие от паралимпийских игр - оцениваются не только достижения спортсменов, но и средства реабилитации, которые они используют. Все члены российской сборной на чемпионате вошли в пятерку лучших в своих дисциплинах.

В регионах Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин назвал приоритетом гуманитарную помощь жителям Карабаха
Володин выступил против идеи ввести штрафы за превышение скорости на 1 км/ч
Минобороны: В Карабах вернулись более 4 тысяч беженцев
Итоговое сочинение в 11-х классах перенесли
Названы российские города с самым высоким риском заражения COVID
В России могут изменить систему выплат накопительной части пенсии
Дачную амнистию могут продлить до 2026 года