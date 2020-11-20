В Москве работают 122 тысячи технологических компаний

В Москве сегодня работают 122 тысячи технологических компаний, а число занятых в сфере технологий горожан превысило миллион человек. Об этом заявила заммэра столицы Наталья Сергунина на онлайн-встрече с участниками чемпионата Cybathlon 2020.

"Сфера технологий имеет большой удельный вес в экономике Москвы, - подчеркнула она. - В ней занято больше 1 миллиона человек. Всего в городе работает 122 тысячи технологических компаний. Благодаря наличию инфраструктуры и комплексным программам поддержки этот сектор продолжает уверенно развиваться".

Совокупная выручка технологических компаний Москвы в прошлом году составила почти 11,5 триллиона рублей - это на пять процентов больше, чем годом ранее. Город оказывает этой сфере бизнеса поддержку в виде субсидий и грантов.

В этом году столица также поддержала проведение мирового чемпионата Cybathlon 2020. Спортсмены на этих соревнованиях используют кибернетические устройства - бионические протезы рук, силовые протезы ног, экзоскелеты, нейроинтерфейсы и другие. Главное отличие от паралимпийских игр - оцениваются не только достижения спортсменов, но и средства реабилитации, которые они используют. Все члены российской сборной на чемпионате вошли в пятерку лучших в своих дисциплинах.