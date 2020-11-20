Пьяного пассажира сняли с рейса Южно-Сахалинск - Москва

Транспортные полицейские сняли с авиарейса Южно-Сахалинск - Москва пьяного пассажира.

В дежурную часть Сахалинского ЛО МВД РФ на транспорте поступило сообщение от представителя авиакомпании о том, что на борт взошел нетрезвый мужчина. Командир лайнера отказал ему в полете.

Правоохранители доставили нарушителя в дежурную часть. Им оказался 38-летний житель Оренбургской области. Проходить медосвидетельствование он отказался.

"В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ". - сообщает УТ МВД РФ по ДФО.

Ему грозит административный арест до 15 суток.