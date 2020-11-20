В ЕАО купят автоматическую ПЦР-лабораторию

Приобрести для областной больницы Еврейской автономной области автоматическую ПЦР-лабораторию поручил губернатор региона Ростислав Гольдштейн.

Как сообщили в пресс-службе правительства ЕАО, решение о покупке нового лабораторного оборудования приняли на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. По словам заместителя председателя правительства области Валерия Жукова, в такой лаборатории можно будет проверять до 300 проб за сутки при дневном режиме работы и до 500, если работать круглосуточно.

Сейчас в регионе работает одна государственная лаборатория, где проводится тестирование на COVID-19. Также к работе привлечены все частные организации. С понедельника в тестовом режиме на базе ОГБУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД" откроется вторая государственная лаборатория. В отведенном под нее помещении уже смонтировали вентиляцию. После покупки оборудования для областной больницы в области будут развернуты три лаборатории.

"Постараемся сделать так, чтобы лаборатория могла работать на всех доступных диагностических системах, в том числе тех, которые бесплатно предоставляет Роспотребнадзор", - отметил Валерий Жуков.