Новости

Фермер из Рязани снял эффектное киберпанк-видео 11:40
Главой "Российского экологического оператора" стал Денис Буцаев 11:30
Россия и Китай снимут продолжение сериала "Лучше, чем люди" 11:26
Азербайджанские военные вошли в Агдамский район Нагорного Карабаха 11:21
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения 11:21
Стала известна дата прощания с Народным художником Сергеем Бархиным 11:01
В Якутии число погибших от отравления антисептиком возросло до пяти 10:56
Находящегося в розыске за убийство мужчину задержали в Москве 10:54
В горах Сочи можно будет сдать экспресс-анализы на COVID-19 10:32
Стало известно, когда Москву завалит снегом 10:13
В Сеуле началась третья волна коронавируса 10:12
Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения 10:07
Житель Брянска получил 13 лет за попытку продать военные секреты ЦРУ 10:07
Кабмин выделит 4,2 млрд рублей на поддержку киноиндустрии 10:00
В Петербурге пассажира автобуса зарезали за просьбу надеть маску 09:58
Столичных водителей призвали сменить резину после смертельного ДТП 09:57
Минобороны России получило заказанные на 2020 год вертолеты Ка-52 09:55
Умер заслуженный художник России Равиль Исмагилов 09:17
На Камчатке 56-летняя женщина украла самокат у шестиклассника 09:07
Оперштаб: Еще 5836 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:06
Главу МВД Великобритании заподозрили в травле подчиненных 08:40
Врач объяснил, нехватка чего провоцирует быстрое старение 08:07
В пятницу в столице России сохранятся снег и сильный ветер 08:01
В Якутии завели дело после смерти трех человек от антисептика 07:55
В США за сутки умерли почти 2 тысячи заразившихся коронавирусом 07:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
20.11.2020 10:56
Рубрика: Происшествия

В Якутии число погибших от отравления антисептиком возросло до пяти

Текст: Владимир Таюрский

В Якутии в пятницу скончался пятый участник застолья, в ходе которого 18 ноября девять жителей села Томтор Таттинского района распивали антисептик.

- Умер еще один человек, находившийся до этого в коматозном состоянии, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Надежда Дворецкая.

В Челябинской области насмерть отравилась газом семья с двумя детьми

Еще четверо пострадавших находятся под наблюдением врачей, причем состояние одного из них крайне тяжелое, он в коме.

В республиканском управлении Роспотребнадзора сообщили, что пятилитровую канистру антисептика для обработки рук со спиртосодержащим веществом селяне купили в местном магазине. Остаток антисептика изъят из магазина для проведения экспертизы.

Расследование ЧП ведется в рамках возбужденного уголовного дела.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

Главное сегодня

Главой "Российского экологического оператора" стал Денис Буцаев
В Нагорном Карабахе наладили сообщение с удаленными населенными пунктами
ВОЗ рекомендовала не использовать ремдесивир для лечения COVID-19
Житель Брянска получил 13 лет за попытку продать военные секреты ЦРУ
В Роспотребнадзоре назвали способ уберечь детей от коронавируса
Как мошенники оплачивают покупки украденными банковскими картами
Что изменилось в работе службы судебных приставов