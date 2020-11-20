В Якутии число погибших от отравления антисептиком возросло до пяти

В Якутии в пятницу скончался пятый участник застолья, в ходе которого 18 ноября девять жителей села Томтор Таттинского района распивали антисептик.

- Умер еще один человек, находившийся до этого в коматозном состоянии, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Надежда Дворецкая.

Еще четверо пострадавших находятся под наблюдением врачей, причем состояние одного из них крайне тяжелое, он в коме.

В республиканском управлении Роспотребнадзора сообщили, что пятилитровую канистру антисептика для обработки рук со спиртосодержащим веществом селяне купили в местном магазине. Остаток антисептика изъят из магазина для проведения экспертизы.

Расследование ЧП ведется в рамках возбужденного уголовного дела.