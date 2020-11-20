В Приморье поздравили работников транспортной сферы

20 ноября впервые в России отмечается новый профессиональный праздник - День работника транспорта.

Уважаемые работники и ветераны транспорта! Дальневосточники!

Примите искренние и теплые поздравления с профессиональным праздником - Днем работника транспорта!

Сегодня в этой сфере задействовано свыше четырех миллионов специалистов разного уровня - это работники дорожного хозяйства и воздушного транспорта, автомобилисты и железнодорожники, специалисты в области транспортного планирования, транспортной безопасности, работники органов государственного надзора на транспорте и многие другие.

Ежедневный труд специалистов отрасли обеспечивает бесперебойную работу общественного транспорта, доставку грузов, продуктов питания, почтовой корреспонденции, поддержку людей, проживающих в удаленных и труднодоступных регионах нашей страны.

Без преданности этих людей своей профессии и их чувства ответственности за дело невозможна повседневная жизнь нашего государства.

Уважаемые коллеги, от имени многочисленного коллектива Приморского филиала ФГУП "УВО Минтранса России" и от себя лично искренне желаю всем вам мира, крепкого здоровья, твердости духа, неиссякаемой энергии, счастья и благополучия вам и вашим семьям, реализации намеченных целей и достижения новых высот на благо России!

Директор Приморского филиала ФГУП "УВО Минтранса России" Виталий Борисович Пехота