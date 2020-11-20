В Приморье поздравили работников транспортной сферы

Новости

МЧС Москвы предупредило об ухудшении погоды 13:14
В Большом театре Минска состоится премьера оперы "Фауст" 13:14
Песков заявил о внимании Путина к регионам 13:10
В Кремле поддержали Бастрыкина о наказании за осквернение памяти героев 13:10
Петербуржцу предъявили обвинение в убийстве мужчины из-за маски 12:57
Власти Нью-Йорка намерены вновь ввести жесткие санитарные ограничения из-за COVID-19 12:50
Фигуристка Анна Щербакова снялась с этапа Гран-при в Москве 12:40
Куба вводит сбор на ПЦР-тест и устанавливает карантин для туристов 12:39
Мишустин запустил в Дубне ускоритель тяжелых ионов 12:38
Режиссер "Соника в кино" снимет игровой ремейк "Розовой пантеры" 12:33
Актриса Елена Ксенофонтова госпитализирована в тяжелом состоянии 12:25
В Петербурге автоволонтеры будут возить по вызовам участковых врачей 12:20
Вышел тизер второго сезона сериала "Бэтвумен" 12:12
Nvidia прогнозирует дефицит видеокарт GeForce RTX 30 и в следующем году 12:11
Алиев объявил о полном завершении конфликта в Нагорном Карабахе 12:05
Названа причина смерти митрополита Феофана 12:02
СМИ: Трамп намерен переманить на свою сторону часть выборщиков 11:50
Главой "Российского экологического оператора" стал Денис Буцаев 11:30
Россия и Китай снимут продолжение сериала "Лучше, чем люди" 11:26
Азербайджанские военные вошли в Агдамский район Нагорного Карабаха 11:21
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения 11:21
Стала известна дата прощания с Народным художником Сергеем Бархиным 11:01
В Якутии число погибших от отравления антисептиком возросло до пяти 10:56
Находящегося в розыске за убийство мужчину задержали в Москве 10:54
В горах Сочи можно будет сдать экспресс-анализы на COVID-19 10:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
20.11.2020 13:27

В Приморье поздравили работников транспортной сферы

20 ноября впервые в России отмечается новый профессиональный праздник - День работника транспорта.
Фото: Приморский филиал ФГУП "УВО Минтранса России" Фото: Приморский филиал ФГУП "УВО Минтранса России"
Фото: Приморский филиал ФГУП "УВО Минтранса России"

Уважаемые работники и ветераны транспорта! Дальневосточники!

Примите искренние и теплые поздравления с профессиональным праздником - Днем работника транспорта!

Сегодня в этой сфере задействовано свыше четырех миллионов специалистов разного уровня - это работники дорожного хозяйства и воздушного транспорта, автомобилисты и железнодорожники, специалисты в области транспортного планирования, транспортной безопасности, работники органов государственного надзора на транспорте и многие другие.

Ежедневный труд специалистов отрасли обеспечивает бесперебойную работу общественного транспорта, доставку грузов, продуктов питания, почтовой корреспонденции, поддержку людей, проживающих в удаленных и труднодоступных регионах нашей страны.

Без преданности этих людей своей профессии и их чувства ответственности за дело невозможна повседневная жизнь нашего государства.

Уважаемые коллеги, от имени многочисленного коллектива Приморского филиала ФГУП "УВО Минтранса России" и от себя лично искренне желаю всем вам мира, крепкого здоровья, твердости духа, неиссякаемой энергии, счастья и благополучия вам и вашим семьям, реализации намеченных целей и достижения новых высот на благо России!

Директор Приморского филиала ФГУП "УВО Минтранса России" Виталий Борисович Пехота

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

Главное сегодня

Путин выступит на саммите "двадцатки"
Мишустин запустил в Дубне ускоритель тяжелых ионов
Алиев объявил о полном завершении конфликта в Нагорном Карабахе
За сутки в России подтверждено 24 318 случаев COVID-19 в 85 регионах
ГИБДД получит новые приборы для выявления нетрезвых водителей