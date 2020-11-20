Умер заслуженный художник России Равиль Исмагилов

В Перми на 80 году жизни скончался заслуженный художник России, генеральный директор пермского "Дома художника" и председатель регионального отделения "Союза художников России" Равиль Исмагилов.

Как отметили в региональном отделении "Союза художников России", творчество Равиля Исмагилова началось в 1970-х после окончания Высшего художественно-промышленного училища имени Мухиной (Ленинград). Он является автором портретов известных пермских деятелей, а также автором прикамских пейзажей.

Многие знают Равиля Исмагилова как талантливого оформителя интерьеров общественных зданий Перми. Среди его работ реконструкция Театра юных зрителей, создание витражей для гостиницы "Урал", ледовой арены "Орленок" и Пермского хореографического училища.