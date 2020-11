В Казани открылся фестиваль немецкой культуры

В Казани в рамках Года Германии в России открылся Pop-Up-фестиваль немецкой культуры и немецкого языка. Он продлится десять дней с 19 по 29 ноября.

Главной площадкой фестиваля станет Центр современной культуры "Смена". Здесь организовали специальную программу "Rodina-set"", разделенную на тематические блоки: музыкальный, кинематографический, выставочный и образовательный.

Большой акцент будет сделан на электронной музыке, очень популярной в Германии. Публику ждут концерты, аудиовизуальные перформансы, звуковые эксперименты.

Например, берлинский продюсер, участник европейских фестивалей Debmaster подготовит лайв-сет с использованием звуков современной Казани, которые запишут для него казанские музыканты. А немецкий композитор Гвидо Мебиус и казанский электронный дуэт Djinn City переосмыслят татарские народные песни в новых аранжировках.

В рамках кинопрограммы гости увидят российские премьеры документальных картин о представителях немецкой музыкальной сцены: "Феликс в Стране Чудес" (Felix in Wonderland) и "Конни Планк: Потенциал шума" (Conny Plank: The Potential Of Noise).

Помимо этого совместно с Казанским федеральным университетом будет организована языковая программа для школьников, студентов, учителей и преподавателей, интересующихся немецким.

Ее участники смогут поучаствовать в городском квесте "Немецкая Казань", конкурсе художественного перевода, побывать на методических семинарах.

Фестиваль пройдет преимущественно в онлайн-формате. Большая часть событий будет доступна на сайте годгермании.рф.