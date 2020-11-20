Игорь Кобзев против выравнивания тарифов на электроэнергию

Глава региона четко сформулировал свою позицию по этому вопросу. "Коррекция энергетических тарифов возможна только с учетом роста инфляции", - заявил он еще в сентябре, когда вопрос был поднят впервые.

Напомним, накануне в СМИ появилось письмо заместителя председателя Правительства Российской Федерации Юрия Борисова о концепции объединения тарифного регулирования. Из письма следует, что предлагается объединить в единые тарифные зоны десять регионов. Реформа коснется порядка 25% всего отпуска электроэнергии в региональных сетях. Мера необходима для снижения стоимости электроэнергии в регионах, требующих поддержки. По мнению вице-премьера, в поддержке нуждаются Курганская и Ленинградская области, Алтай, Тува и Калмыкия. Их предполагается объединить со смежными регионами, в отстающем субъекте ставка должна снизиться, а в более успешном - повыситься. По мнению Борисова, снижение тарифов поможет привлечь в регионы новые производства.

"Россети" поддерживают данную инициативу.

"В настоящее время единые - котловые - тарифы на услуги по передаче электрической энергии на одном уровне напряжения могут различаться в несколько раз в зависимости от субъекта РФ", - сказал заместитель генерального директора по экономике и финансам компании Павел Гребцов.

Например, тарифы на передачу электроэнергии в Иркутской области в 3,8 раза ниже, чем в соседней Бурятии и в восемь раз ниже, чем в Республике Тыва.

"Такой значительный разрыв создает дискриминационные условия для потребителей услуг по передаче электрической энергии и является экономическим барьером для инвестиционных вложений в развитие субъектов РФ, на территории которых установлен высокий тариф", - подчеркнул Гребцов.

Что касается Иркутской области, то ее предлагается объединить в тарифном плане с Республикой Тыва (с ней область граничит на юге). В результате этого тариф на электроэнергию в Тыве упадет на 85%, а в Иркутской области увеличится на 4%. Следует отметить, что тарифы на электроэнергию в Иркутской области, действительно, одни из самых низких в стране. Связано это с наличием в регионе комплекса энергоемких производств и нескольких гидроэлектростанций. И актуализация темы увеличения тарифов традиционно порождает бурную дискуссию.

- Я считаю, что данная ситуация недопустима. Такое предложение уже было озвучено некоторое время назад, Иркутская область тогда ответила отказом. Ответим отказом и в этот раз. Хотя пока, повторюсь, это только общий подход. Мы против выравнивания тарифов как для потребителей, так и для предприятий. Рост тарифа на 4% ведет за собой увеличение выпадающих доходов. Мы предварительно посчитали, что это миллиарды рублей из консолидированного бюджета Иркутской области. И дальше идут процессы, которые стоит рассматривать с точки зрения конечных потребителей. Выпадающие доходы необходимо компенсировать средствами областного бюджета. Экономика не в нашу пользу, поэтому мы будем отвечать отказом, - подчеркнул губернатор.

По мнению главы региона, коррекция энергетических тарифов возможна только с учетом роста инфляции. Следует отметить, что глава региона не впервые комментирует эту проблему. Еще в сентябре, на волне слухов о повышении энерготарифов, глава региона четко сформулировал свою категоричную позицию по этому вопросу, записав обращение к жителям области.

- В интернете активно распространяются слухи о повышении энерготарифов. Прекрасно понимаю, кто и зачем раскачивает эту лодку. Неприятно сознавать, что это делается без оглядки на чувства и опасения людей. И оставлять это без внимания невозможно. Ложь затрагивает в первую очередь интересы жителей, которые я ставлю превыше всего. Неоднократно говорил и повторю: я не допущу выравнивания тарифов до среднего уровня по стране. Низкие тарифы в Иркутской области являются обоснованными. В регионе работают сразу четыре гидроэлектростанции. Себестоимость производимой электроэнергии очень низкая. Это не подарок судьбы, а заслуженная компенсация жителям. В том числе, за потерю пахотных земель при строительстве ГЭС, за ударный труд жителей, которые это все возводили. Не мы вводили такие тарифы, не нам их отбирать. Нас не устроит цена 3 рубля, как в Бурятии, и 5 рублей, как в Забайкалье. Люди не хотят увеличивать свои расходы на электроэнергию. Тем более, это зачастую безальтернативный источник не только для освещения, но и для отопления. Поэтому огульные обвинения в разделении потребителей на категории, введение социальной нормы - отвергаю. Данный вопрос не рассматривается, для меня все люди равны. Законные интересы жителей Иркутской области не могут быть нарушены в угоду чьим-то обособленным мнениям. Об этом я уже заявлял на федеральном уровне, у меня достаточно ресурсов, чтобы сохранить достигнутые договоренности с федеральными и местными структурами. И пусть спекуляции на этой значимой теме будут на совести тех, кто ими занимается. Пока я здесь, общий тренд на выравнивание тарифов нашей области не коснется, - сказал Игорь Кобзев.

Напомним, единая государственная политика формирования тарифов на электроэнергию, с инициативой введения которой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, должна появиться в России уже в первой половине 2021 года. Она предполагает выравнивание расценок в регионах как минимум до средних по стране.

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