На Алтае наркокурьера приговорили к 17 годам лишения свободы

В Алтайском крае суд приговорил жителя города Алейска к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как было установлено в суде, обвиняемый работал курьером интернет-магазина по продаже наркотиков.

- В феврале 2020 года житель Алейска нашел потенциального покупателя и предложил ему наркотик по цене из расчета 500 тысяч рублей за 1 кг, - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление ФСБ РФ.

При встрече курьер передал "покупателю", действовавшему в рамках оперативных мероприятий, пробник наркотика массой 4,9 грамма. Сделка состоялась в марте. Наркокурьер продал свыше 700 граммов синтетики, получил на руки 350 тысяч рублей и был задержан с поличным. При обысках в его гараже была обнаружена еще одна крупная партия синтетического наркотика.

Суд признал жителя Алейска виновным в незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере.