В КЧР подписан указ о введении дополнительных ограничительных мер

В Карачево-Черкесии введены дополнительные меры в связи с ситуацией, сложившейся с пандемией. Указ об этом подписал глава республики Рашид Темрезов.

Так, в частности, согласно указу главы региона, с 16 ноября 2020 года и до особого распоряжения с 23 часов до шести утра запрещена работа учреждений общественного питания. За исключением продажи товаров, обслуживания на вынос и доставки заказов.

Также под запрет в ночное время попало проведение различных зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, караоке, боулинг-клубах, на дискотеках.

По словам Рашида Темрезова, организациям, осуществляющим деятельность, связанную с посещением гражданами их зданий, строений, сооружений, помещений, необходимо обеспечить прохождение посетителями и работниками процедуру регистрации посещений. Это нужно в том числе для последующего получения уведомлений о возможном контакте с заболевшими.

Также с 16 ноября, по завершении двухнедельных осенних каникул, школы Карачаево-Черкесии переходят на новый формат работы. Для учеников начальных (с 1-го по 4-й) и выпускных (9-го и 11-го) классов учеба будет продолжаться в обычном режиме. Учащиеся остальных классов будут переведены на дистанционный формат обучения.

По мере возможности в каждой отдельной образовательной организации будет организован односменный режим работы. Потоки детей, которые обучаются в очном режиме, разделят. А для тех школьников, которые переводятся на дистанционное обучение, будут разгружены информационные платформы.

Что касается среднепрофессиональных и высших учебных заведений республики, то они продолжат дистанционное обучение до улучшения эпидемиологической обстановки в регионе.

Принятые новые ограничительные меры предполагают также запрет на проведение различных культурных, просветительских, досуговых, зрелищных, рекламных мероприятий, мастер-классов и тренингов. Временно не будут работать детские игровые комнаты и детские развлекательные центры. При этом массовые спортивные мероприятия допускаются лишь при согласовании с минспортом и Роспотребнадзором.

Посещение кинотеатров, концертных залов и театров допускается. Но лишь при условии одновременного присутствия не более 25 процентов от общей вместимости зала.

Как отметил Глава КЧР Рашид Темрезов, санитарные, эпидемиологические мероприятия в местах массового сбора людей будут продолжены, как и контролирующие рейды.

- Уважаемые земляки! Сегодня чрезвычайно важно неукоснительное соблюдение каждым из нас всех профилактических мер. Дальнейшие решения будут оперативно приниматься, исходя из эпидситуации, которую мы мониторим ежедневно. Прошу вас ответственно отнестись и к мерам профилактики, и требованиям санаторно-эпидемиологического режима. Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы", - отметил глава КЧР.

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