Белорусская продукция завоевала награды на выставке в Петербурге

Участники международной встречи, пояснили в торгово-промышленной палате Беларуси, - производители и дистрибуторы продуктов питания из стран ближнего и дальнего зарубежья, руководители и закупщики розничных торговых сетей Северо-Западного федерального округа Союзного государства.

Правда, карантинные меры, связанные с коронавирусом, не помешали белорусским производителям завоевать заслуженные награды. Даже "при меньшем количестве посетителей число полезных контактов оказалось выше, чем в предыдущие годы", - констатировали организаторы форума. Были проведены переговоры более чем с 30 представителями розничных сетей Северо-Западного региона России. А по итогам выставки "Минскхлебпром" получил диплом в конкурсе "Выбор сетей" за хлеб "Бабулiн".

С другой стороны, именно строгое соблюдение всех противоэпидемических мер, считают участники мероприятия, позволило безопасно провести международный конкурс товаров. Дегустация на стендах была разрешена только при обеспечении индивидуальной упаковки каждого образца продукции.

Следует добавить, что "Минскхлебпром" является самым крупным в РБ представителем пекарной отрасли, в состав которого входят шесть хлебозаводов. Среднесуточная мощность производства хлебобулочных изделий - 255 тонн, кондитерских изделий - около 16 тонн, более 8 тонн бараночной продукции и около 10 тонн пряников и печенья.