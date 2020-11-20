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20.11.2020 18:18
Рубрика: Общество

В детских садах НАО временно закроют бассейны

Текст: Вера Черенева (Ненецкий АО)

В Ненецком автономном округе временно закроют бассейны в детских садах из-за непростой эпидемической ситуации, сообщает пресс-служба региона.

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Сейчас в Ненецком автономном округе полностью закрыты два детских сада, один в поселке Хорей-Вер, другой - в Красном. Причиной стал не коронавирус, а вспышка ОРВИ. Тем не менее, в регионе вводят новые ограничения, чтобы предотвратить распространение любых вирусных заболеваний среди детей и персонала.

Также в регионе запрещены массовые мероприятия, заведения общепита работают до 23.00, а на церемониях бракосочетания присутствуют только три человека: жених, невеста и регистратор.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 612 случаев COVID-19. 20 ноября выявлено 10 новых больных. Это немного, если сравнивать, например, с Петербургом, где ежедневно регистрируется больше двух тысяч новых случаев коронавирусной инфекции, но и население региона едва превышает 40 тысяч человек, причем, половина из них живет не в Нарьян-Маре, а в поселках. Кроме того, в НАО есть поселки вахтовиков, где тоже фиксируют случаи болезни.

В оперативном штабе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции отмечают, что на ряде территорий ситуация улучшается. В частности, на Южно-Шапкинском месторождении после выздоровления большинства заболевших решено снять карантин.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ненецкий АО Пандемия коронавируса COVID-19

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