В Калининграде устроили хоспис для самого старого сивуча в мире

В Калининградском зоопарке пытаются продлить жизнь 30-летнего сивуча по имени Ким, который является самым старым животным этого вида на планете.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook директор зоопарка Светлана Соколова. По ее словам, в базе данных международной системы учета зоопарковых животных ZIMS "нашлись сведения о сивучах-долгожителях, умерших в возрасте 28 и 29 лет (средняя продолжительность жизни самцов сивучей в природе - 18-20 лет, в неволе - 20-25), но 30 лет - это уже абсолютный рекорд!".

Преклонный возраст 700-килограммового Кима стал помехой в лечении серьезного воспаления клыков в верхней челюсти с переходом на костную ткань. Как рассказала Светлана Соколова, сивуч начал испытывать боль, периодически отказывается есть, сильно похудел. Недавно был сделан рентген и необходимо было принять решение о выборе дальнейшего метода лечения.

С этой целью в зоопарке собрали онлайн-консилиум, в котором приняли участие специалисты по ластоногим из Москвы, Петербурга и Таллина. Общее мнение - от операции придется отказаться: для такого глубокого старичка она очень рискованна, а жизнь ему не продлит.

- Помимо проблем с клыками, у него уже начинаются необратимые проблемы с суставами - животное с трудом спускается в бассейн и поднимается из него, - добавила директор Калининградского зоопарка. - Поэтому было принято решение об улучшении качества жизни последних дней Кима путем так называемого консервативного решения - ему даются антибиотики и обезболивающее, чтобы снять воспаление и боль. И он уже снова начал есть и потихоньку плавать. Вот такой "хоспис" для сивуча.

Ким переехал в Калининградский зоопарк из Московского дельфинария в 1996 году в шестилетнем возрасте. Он умеет выполнять команды и даже научился самостоятельно полоскать горло - это было необходимо, потому что он несколько лет назад часто болел ангиной и фарингитом.