В Петербурге и Ленобласти ветер повалил почти 300 деревьев

В Петербурге и Ленинградской области дорожные службы и МЧС устраняют последствия шквалистого ветра - убирают упавшие деревья, чинят светофоры, восстанавливают рекламные конструкции.

В Северной столице от разгула стихии пострадал один человек. А всего течение суток пожарно-спасательные подразделения Санкт-Петербурга совершили 44 выезда для устранения последствий сильного ветра.

- Из них 12 на падения деревьев, 18 - светофоров и дорожных знаков, 14 - на падения слабо закрепленных конструкций, - уточнили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

В Ленинградской области, по данным комитета дорожного хозяйства региона и ГКУ "Ленавтодор", за ночь ветром повалило 264 дерева.

- Больше всего стихия разгулялась в Выборгском, Сланцевском и Тосненском районах, - указали они в своем Instagram. - Убрали все, работаем в усиленном режиме, следим за погодой. Будьте внимательны и берегите себя. Какие еще сюрпризы преподнесет нам конец осени, покажет только время.

Непогода не покинет регион и сегодня: по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 20 ноября в Санкт-Петербурге местами ожидаются порывы западного, северо-западного ветра силой до 20 метров в секунду.