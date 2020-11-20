В Петербурге лаборатории начнут круглосуточно брать тесты на COVID-19

В Петербурге государственные лаборатории, в которых проводится тестирование на коронавирусную инфекцию, будут работать в круглосуточном режиме, об этом сообщает аппарат вице-губернатора Северной столицы Евгения Елина.

Частные учреждения вправе сами выбирать себе режим работы, однако ряд лабораторий уже перешли на круглосуточное тестирование.

Всего в городе ПЦР-тесты можно сдать в 48 лабораториях. Также в Петербурге несколько сотен адресов, где ведется забор крови на антитела, такие анализы принимают как в обычных поликлиниках по месту жительства, так и в частных медцентрах и лабораторных кабинетах.

Ежедневно в Петербурге тесты сдают порядка 33 тысяч человек. С начала недели более чем две тысячи тестов в сутки оказываются положительными, по числу новых случаев коронавирусной инфекции Петербург занимает второе место после Москвы.

Сейчас требования к проведению тестирования ужесточились на федеральном уровне. Как ПЦР-тест, так и кровь на антитела сдается исключительно по паспорту, результаты должны прийти в течение двух суток с момента забора материала. Кроме того, при заборе материала необходимо указать не только свои данные, но и перечислить всех, кто проживает в квартире. Это нужно, чтобы получить данные о возможных контактных лицах.