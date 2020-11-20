В Вологде обрушилась труба на котельной

В Вологде на котельной Подшипникового завода произошел взрыв и обрушилась кирпичная труба.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Вологды. Сейчас власти рассматривают возможность переподключения домов, которые обслуживала данная котельная, к другим источникам, чтобы люди не остались без тепла. На месте работает мэр города Сергей Воропанов.

В региональном УМЧС добавили, что здание котельной располагается на территории предприятия, его размеры - 18 на 165 метров. На момент аварии в смене работали 15 человек, большинство из них вышли самостоятельно, четверых эвакуировали. Погибших и пострадавших нет.

На место происшествия работают более 30 спасателей, задействовано 17 единиц техники.