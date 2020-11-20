Более 40 тысяч жителей Вологды остались без тепла из-за ЧП в котельной

В Вологде из-за обрушения трубы котельной Подшипникового завода без тепла остались более 41 тысячи жителей. Сейчас на месте ЧП работают специалисты. Власти обещают, что резервный водогрейный котел, подготовленный к зимнему отопительному сезону, мощностью 100 гигакалорий в час, запустят в ближайшие часы. Он обеспечит бесперебойное водо- и теплоснабжение микрорайона.

"РГ" уже сообщала, что авария случилась в пятницу около девяти часов утра. На момент ЧП в смене работали 15 человек, большинство вышло самостоятельно, четверых эвакуировали. Погибших и пострадавших нет.

Скорее всего, произошел взрыв газа, так как был слышен хлопок. Разрушилась обмуровка водогрейного котла, строительные конструкции здания котельной и дымовой трубы, пишет пресс-служба правительства Вологодской области.

Как прокомментировал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, при необходимости все источники теплоснабжения завода будут задействованы для отопления города. Главная задача - возобновить теплоснабжение в штатном режиме.