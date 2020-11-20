На Кубани мужчина убил собаку на глазах у ребенка

В Мостовском районном суде Краснодарского края рассмотрят уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель. Преступление было совершено на глазах дошкольника, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По информации следствия, осенью 2020 года вечером пьяный мужчина на глазах шестилетнего ребенка задушил собаку хозяина при помощи цепи и поднятого с земли металлического предмета. Было возбуждено уголовное дело.

Сейчас прокуратура направила материалы в суд для рассмотрения по существу. За жестокие действия мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.