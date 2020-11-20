В Челябинске женщина попыталась отомстить сопернице с помощью кислоты

В Челябинске полицейские задержали женщину, подозреваемая в попытке навредить здоровью сожительнице своего бывшего супруга. Она искала человека, который за вознаграждение согласится плеснуть на нее кислотой, сообщила в пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

- Потенциальный исполнитель был найден, однако обратился в полицию и сообщил о поступившем ему криминальном предложении, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД региона. - По данному факту возбуждено уголовное дело. В результате оперативно-розыскных мероприятий при участии Росгвардии подозреваемая задержана в Тракторозаводском районе Челябинска. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Теперь полиция устанавливает все обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.