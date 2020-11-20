Распоряжение губернатора Рязанской области от 19 ноября 2020 года № 407-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг"

Внести в распоряжение Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг (в редакции распоряжений Губернатора Рязанской области от 18.03.2020 № 77-рг, от 20.03.2020 № 81-рг, от 23.03.2020 № 89-рг, от 27.03.2020 № 97-рг, от 27.03.2020 № 99-рг, от 28.03.2020 № 100-рг, от 30.03.2020 № 101-рг, от 31.03.2020 № 105-рг, от 02.04.2020 № 107-рг, от 04.04.2020 № 109-рг, от 05.04.2020 № 110-рг, от 07.04.2020 № 113-рг, от 11.04.2020 № 120-рг, от 17.04.2020 № 127-рг, от 23.04.2020 № 131-рг, от 29.04.2020 № 139-рг, от 10.05.2020 № 151-рг, от 13.05.2020 № 154-рг, от 28.05.2020 № 173-рг, от 29.05.2020 № 182-рг, от 02.06.2020 № 188-рг, от 18.06.2020 № 210-рг, от 26.06.2020 № 222-рг, от 30.06.2020 № 228-рг, от 03.07.2020 № 235-рг, от 09.07.2020 № 241-рг, от 09.07.2020 № 242-рг, от 22.07.2020 № 255-рг, от 30.07.2020 № 268-рг, от 06.08.2020 № 277-рг, от 07.08.2020 № 279-рг, от 18.08.2020 № 288-рг, от 21.08.2020 № 294-рг, от 28.08.2020 № 302-рг, от 11.09.2020 № 320-рг, от 30.09.2020 № 342-рг, от 13.10.2020 № 358-рг, от 20.10.2020 № 369-рг, от 23.10.2020 № 373-рг, от 28.10.2020 № 377-рг, от 30.10.2020 № 382-рг, от 03.11.2020 № 385-рг, от 03.11.2020 № 388-рг, от 06.11.2020 № 389-рг, от 06.11.2020 № 392-рг, от 13.11.2020 № 400-рг) изменения, дополнив его пунктами 16.1-16.7 следующего содержания:

"16.1. Министерству образования и молодежной политики Рязанской области:

при реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования в подведомственных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования -городской округ город Рязань (за исключением образовательных организаций с круглосуточным пребыванием детей), в период с 23 ноября по 6 декабря 2020 года для 5-6 классов, с 7 по 20 декабря 2020 года для 7, 8 и 10 классов:

- предусмотреть организацию контактной работы обучающихся й педагогических работников исключительно в электронной образовательной среде;

- предусмотреть использование различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

- усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания обучающихся;

- обеспечить реализацию образовательных программ основного общего и среднего общего образования в полном объеме;

- активизировать с учетом изменившихся условий реализации образовательных программ воспитательную работу, направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;

при реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования в подведомственных образовательных организациях, расположенных на территории муниципальных районов, городских округов Рязанской области (за исключением городского округа город Рязань), исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии по согласованию с Управлением Федеральной ч службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области;

при реализации образовательных программ в областном государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении "Клепиковский технологический техникум" в период с 23 ноября по 6 декабря 2020 года:

- предусмотреть организацию контактной работы обучающихся и педагогических работников исключительно в электронной образовательной среде;

- предусмотреть использование различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

- усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания обучающихся;

- обеспечить реализацию образовательных программ среднего профессионального образования в полном объеме;

- активизировать с учетом изменившихся условий реализации образовательных программ воспитательную работу, направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

16.2. Рекомендовать администрации муниципального образования - городской округ город Рязань при реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях (за исключением образовательных организаций с круглосуточным пребыванием детей) в период с 23 ноября по 6 декабря 2020 года для 5-6 классов, с 7 по 20 декабря 2020 года для 7, 8 и 10 классов:

предусмотреть организацию контактной работы обучающихся и педагогических работников исключительно в электронной образовательной среде;

предусмотреть использование различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания обучающихся;

обеспечить реализацию образовательных программ основного общего и среднего общего образования в полном объеме;

активизировать с учетом изменившихся условий реализации образовательных программ воспитательную работу, направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

16.3. Рекомендовать частным образовательным организациям, расположенным на территории муниципального образования - городской округ город Рязань, при реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования в период с 23 ноября по 6 декабря 2020 года для 5-6 классов, с 7 по 20 декабря 2020 года для 7, 8 и 10 классов:

- предусмотреть организацию контактной работы обучающихся и педагогических работников исключительно в электронной образовательной среде;

- предусмотреть использование различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

- усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания обучающихся;

- обеспечить реализацию образовательных программ основного общего и среднего общего образования в полном объеме;

- активизировать с учетом изменившихся условий реализации образовательных программ воспитательную работу, направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

16.4. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских Округов Рязанской области (за исключением городского округа город Рязань) при реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях., исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии по согласованию с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области.

16.5. Рекомендовать частным и федеральным образовательным организациям, расположенным на территории муниципальных районов, городских округов Рязанской области (за исключением городского округа город Рязань), при реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии по согласованию с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области.

16.6. Министерству образования и молодежной политики Рязанской области, министерству культуры и туризма Рязанской области, министерству здравоохранения Рязанской области при реализации образовательных программ среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях (за исключением областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Клепиковский технологический техникум"), исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии по согласованию с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав, потребителей и благополучия человека по Рязанской области.

16.7. Рекомендовать федеральным профессиональным образовательным организациям и частным образовательным организациям, расположенным на территории Рязанской области, при реализации образовательных программ среднего профессионального образования, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии по согласованию с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области.".

Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов







