Постановление правительства Тюменской области от 20 ноября 2020 года № 720-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

1. В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

1.1. В пунктах 3, 6, 8, 14, 15 слова "22 ноября" заменить словами "06 декабря".

1.2. В подпункте 3.2 пункта 3:

абзац девятый изложить в следующей редакции:

"деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), предоставляющих услуги в зданиях по дополнительным общеобразовательным программам (общеразвивающие и предпрофессиональные), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17 настоящего постановления, а также по программам спортивной подготовки;";

в абзаце десятом слова "начального общего и основного общего образования в 1-5 классах" заменить словами ", за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17 настоящего постановления".

1.3. Подпункт 16.2 пункта 16 изложить в следующей редакции:

"16.2. Работодателям при наличии в штате или привлечении к работе на основании договоров гражданско-правового характера граждан старше 65 лет, граждан, имеющих заболевания согласно приложению № 1 к настоящему постановлению, обеспечить их отстранение от работы путем перевода (при наличии возможности) на дистанционный способ исполнения трудовых обязанностей или предоставления оплачиваемого отпуска (больничного), принятия иных решений, предусмотренных законодательством.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений, органов власти, органов местного самоуправления, а также к лицам, замещающим государственную или муниципальную должность, чье нахождение на рабочем месте или исполнение полномочий является критически важным для обеспечения функционирования предприятий, организаций, учреждений, органов власти, органов местного самоуправления, а также к работникам здравоохранения.".

1.4. Пункт 17 изложить в следующей редакции:

"17. Приостановить с 23 ноября 2020 года по 06 декабря 2020 года реализацию основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования в 6-11 (12) классах, а также дополнительных общеобразовательных программ в зданиях всех образовательных, физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городских округов город Тюмень, город Тобольск, город Ишим, город Ялуторовск, города Заводоуковска Заводоуковского городского округа, Тюменского муниципального района.".

1.5. В пункте 18:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"18. Органам местного самоуправления муниципальных образований, указанных в пункте 17 настоящего постановления, Департаменту образования и науки Тюменской области обеспечить с 23 ноября 2020 года по 06 декабря 2020 года на соответствующих территориях:";

абзац третий дополнить словами "и детям-инвалидам".

2. Положения абзаца четвертого подпункта 1.5 пункта 1 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 09 ноября 2020 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 23 ноября 2020 года.

Губернатор области А.В.Моор







