В БРУ реализован проект Союзного государства по развитию цифровой среды

На повышение качества подготовки инженерных кадров и эффективности научных исследований нацелен проект Союзного государства "Развитие образовательной и научной деятельности Белорусско-Российского университета на базе инновационных технологий".

Он был рассмотрен в пятницу на заседании комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по социальной и молодежной политике, науке и гуманитарным вопросам, сообщается на сайте Собрания. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

В рамках реализации данного проекта "были проведены мероприятия по развитию цифровой среды университета, обновлению программного обеспечения и оборудования, созданию учебно-экспериментальных лабораторий".

В этой связи депутаты констатировали, что финансовые средства, предусмотренные на реализацию проекта СГ "Развитие образовательной и научной деятельности Белорусско-Российского университета на базе инновационных технологий", использованы по целевому назначению и с экономией, возникшей в результате проведения процедур закупок.

"Учет имущества, созданного и приобретенного за счет средств бюджета Союзного государства, осуществлен в соответствии с требованиями действующего законодательства", - подтверждено на заседании.

Кроме того, депутаты подвели итоги заседания постоянно действующего семинара при парламентском собрании на тему "Интеграция систем общего образования РБ и РФ как основа создания единого образовательного пространства Союзного государства", обсудив и ход подготовки очередного семинара, посвященного вопросам демографической политики в обоих государствах.