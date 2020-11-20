В Малайзии обяжут иностранных рабочих носить специальные браслеты

Власти Малайзии намерены обязать всех иностранных рабочих постоянно носить браслеты с идентификационными номерами. Предполагается, что это позволит контролировать распространение коронавируса.

По словам старшего министра обороны Исмаила Сабри Якоба, данное предложение направлено на рассмотрение национального совета безопасности. Он отметил, что правительству сложно контролировать иностранцев, которые покидают общежития, посещают рынки, фудкорты. "Это может привести к новым вспышкам вируса", - цитирует РИА Новости Якоба, ссылаясь на местные СМИ.

Президент крупнейшей в стране Федерации промышленников Малайзии Су Тянь Лай выступил с критикой планов правительства, заявив о недопустимости клеймить иностранных рабочих. "Коронавирус не выбирает своих жертв в зависимости от национальности, вероисповедания или гражданства", - подчеркнул он.

За последние два месяца в Малайзии зафиксирован резкий всплеск новых случаев коронавируса. Если в августе в среднем в сутки регистрировалось около 10 заболевших, то сейчас этот показатель достигает одной тысячи. Несколько крупных источников распространения COVID-19 были обнаружены в общежитиях, где проживают иностранные рабочие.