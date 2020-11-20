В Марокко прорабатывают вопрос регистрации российской вакцины "Спутник V"

Министерство здравоохранения Марокко прорабатывает вопрос регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом рассказал торговый представитель РФ в Марокко Артем Цинамдзгвришвили.

"Предполагаемый объем поставок российской вакцины уже на начальном этапе может позволить вакцинировать более 20% населения Марокко", - цитирует спикера ТАСС.

Продвижением российского препарата на рынке королевства займется марокканское фармацевтическое предприятие "Галеника". В сентябре этого года руководство компании подписало соглашение о сотрудничестве с Российским фондом прямых инвестиций по поставкам вакцины "Спутник V" в Марокко.

Вакцина "Спутник V" разработана учеными центра имени Гамалеи. Препарат зарегистрировали 11 августа. Заявки на приобретение российской вакцины направили свыше 50 стран Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Европы и СНГ. Ранее сообщалось о том, что производить лекарство будет у себя Южная Корея. В планах выпускать 150 миллионов доз вакцины в год. А в январе 2021 года российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" начнут поставлять в Венесуэлу.