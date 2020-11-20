В МИД Кубы назвали ложью обвинения во вмешательстве в выборы США

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес назвал ложью прозвучавшие ранее обвинения со стороны команды американского президента Дональда Трампа во вмешательстве Острова Свободы в американские выборы.

"Представители президента Трампа нещадно врут, распространяя ложную информацию о предполагаемом вмешательстве Кубы в выборы в США. Это сплошная клевета", - написал Родригес на своей странице в Twitter. "В отличие от действующей политики госдепартамента США, Куба не вмешивается в избирательные процессы в других странах", - резюмировал глава кубинского МИД.

Напомним, что ранее адвокат избирательного штаба Дональда Трампа Сидни Пауэлл обвинила Венесуэлу, Кубу и, предположительно, Китай во влиянии на автоматизированную систему подсчета голосов, которая использовалась во время прошедших выборов в США. Юрист отметил, что располагает данными под присягой свидетельскими показаниями о совершенных правонарушениях.