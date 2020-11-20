Новости

Венесуэла будет производить многоцелевые дроны и самолеты 07:22
Итальянские ученые раскрыли тайны роскошного дворца императора Калигулы 06:30
В Малайзии обяжут иностранных рабочих носить специальные браслеты 06:22
Хабаровчанка отказалась переехать в новую квартиру из барака с крысами 06:08
В МИД Кубы назвали ложью обвинения во вмешательстве в выборы США 06:06
В Нагорном Карабахе наладили сообщение с удаленными населенными пунктами 05:52
Росгидромет: В столичном регионе наблюдается дефицит осадков 05:35
В Раде назвали отказ от российской вакцины соучастием в убийстве украинцев 05:27
В Японии выявили два новых очага птичьего гриппа 04:59
ВОЗ рекомендовала не использовать ремдесивир для лечения COVID-19 04:35
ГИБДД получит новые приборы для выявления нетрезвых водителей 04:30
В Роспотребнадзоре назвали способ уберечь детей от коронавируса 03:55
В Пенсильвании суд признал недействительными более 2,3 тысячи бюллетеней 03:36
Два человека погибли в ДТП на Дмитровском шоссе в Москве 03:26
В Марокко прорабатывают вопрос регистрации российской вакцины "Спутник V" 03:09
Канада и США оставят границу закрытой до 21 декабря 03:02
Королева Елизавета II и принц Филипп обнародовали новое семейное фото 02:45
В США первая за 70 лет федеральная казнь женщины отложена из-за COVID-19 02:42
В Калифорнии из-за коронавируса введут комендантский час 02:33
Массовая дорожная авария произошла к югу от Каира 02:16
В США самые уязвимые группы населения получат вакцину от COVID-19 в декабре 01:55
Мужчина с холодным оружием напал на прохожих на западе ФРГ 01:50
Турция через две недели может ужесточить ограничения из-за COVID-19 01:35
Вильфанд: Погодные аномалии ожидают Россию в ближайшие дни 01:30
Гигантский астероид приблизится к Земле 29 ноября 01:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
20.11.2020 06:06
Рубрика: В мире

В МИД Кубы назвали ложью обвинения во вмешательстве в выборы США

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
Глава МИД Кубы Бруно Родригес. Фото: AP Photo/Alex Brandon Глава МИД Кубы Бруно Родригес. Фото: AP Photo/Alex Brandon
Глава МИД Кубы Бруно Родригес. Фото: AP Photo/Alex Brandon

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес назвал ложью прозвучавшие ранее обвинения со стороны команды американского президента Дональда Трампа во вмешательстве Острова Свободы в американские выборы.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Захарова назвала чушью заявления о "российском вмешательстве" в выборы в США

"Представители президента Трампа нещадно врут, распространяя ложную информацию о предполагаемом вмешательстве Кубы в выборы в США. Это сплошная клевета", - написал Родригес на своей странице в Twitter. "В отличие от действующей политики госдепартамента США, Куба не вмешивается в избирательные процессы в других странах", - резюмировал глава кубинского МИД.

Напомним, что ранее адвокат избирательного штаба Дональда Трампа Сидни Пауэлл обвинила Венесуэлу, Кубу и, предположительно, Китай во влиянии на автоматизированную систему подсчета голосов, которая использовалась во время прошедших выборов в США. Юрист отметил, что располагает данными под присягой свидетельскими показаниями о совершенных правонарушениях.

В мире Северная и Центральная Америка Куба В мире США Выборы президента США-2020

Главное сегодня

Врач перечислил четыре ранних признака заражения коронавирусом
ГИБДД получит новые приборы для выявления нетрезвых водителей
Минстрой предложил отказаться от строительства апартаментов
ВОЗ рекомендовала не использовать ремдесивир для лечения COVID-19
Попова призвала не посещать общественные места без необходимости
Евросоюз признал тяжелейший кризис из-за вето Венгрии и Польши
Названы самые дорогие для жизни города мира