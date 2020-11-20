В Тбилиси полиция задержала захватившего заложников преступника

Мужчина, захвативший заложников в центре Тбилиси, сдался правоохранительным органам, передает телеканал "Рустави 2".

Спецоперация завершилась успешно, преступника в наручниках вывели из здания микрофинансовой организации, где он более двух часов удерживал девять человек. Сообщается, что все заложники освобождены, из них никто не пострадал.

Напомним, неизвестный в пятницу днем ворвался в офис компании, расположенной на проспекте Церетели, и захватил его сотрудников и посетителей.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статьям "Разбой" и "Противоправное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия". Правонарушителю грозит до десяти лет тюрьмы.