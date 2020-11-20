Постановление правительства Республики Саха (Якутия) от 19 ноября 2020 года № 357 "О дополнительных мерах по реализации Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1293 "О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В целях реализации Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1293 "О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:

1. Приостановить до 1 марта 2021 года прием документов и сведений от граждан, которые ежеквартально, ежегодно предоставляются получателями мер социальной поддержки самостоятельно и не могут быть запрошены в государственных органах, органах местного самоуправления, организациях, в целях подтверждения права на ранее назначенные региональные меры социальной поддержки, срок предоставления которых завершается в период с 1 октября 2020 года по 1 марта 2021 года включительно, в связи с чем временно приостановить действие:

пункта 4.7 Порядка обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Республике Саха (Якутия), утвержденного постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 16 апреля 2015 г. № 105;

абзаца второго пункта 5.4 Порядка назначения государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии студентам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения, за счет бюджетных ассигнований Республики Саха (Якутия), утвержденного постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 9 сентября 2014 г. № 306.

2. Продлить до 1 марта 2021 года включительно предоставление ранее назначенных мер социальной поддержки, не прекращая их предоставление ввиду приостановления приема подтверждающих документов и сведений, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

3. Приостановить до 1 марта 2021 года включительно действия второго предложения пункта 4.15 Порядка предоставления дополнительных мер поддержки, направленных на повышение рождаемости в Республике Саха (Якутия), утвержденного постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 3 апреля 2019 г. № 71, и пункта 5.7 Порядка назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка, утвержденного постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 4 декабря 2017 г. № 386, установив, что ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей, ежемесячное пособие на ребенка, срок представления которых завершается в период с 1 октября 2020 года по 1 марта 2021 года, продлевается сроком на один год без подачи такими гражданами заявлений и иных документов с возможностью перерасчета с 1 октября 2020 года.

4. Приостановить до 1 января 2021 года действие абзаца второго пункта 11 Порядка предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, состоящим в федеральном регистре, в Республике Саха (Якутия), утвержденного постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2008 г. № 583.

5. В период действия режима повышенной готовности (чрезвычайной ситуации) рассмотрение заявлений граждан о назначении региональных мер социальной поддержки, направленных через портал государственных и муниципальных услуг (функций) www.e-yakutia.ru (далее - Портал), осуществляется без предоставления оригиналов (заверенных копий) документов.

После отмены режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) срок предоставления оригиналов (заверенных копий) документов, представленных в форме электронных документов через Портал, которые не могут быть запрошены уполномоченными органами в рамках межведомственного информационного взаимодействия самостоятельно, - не позднее одного месяца со дня отмены режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия).

6. Министерству труда и социального развития Республики Саха (Якутия) (Волкова Е.А.), Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия) (Сивцев М.П.), Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) (Борисова Е.А.) в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления, разработать и принять ведомственные акты в целях реализации пунктов 1, 2, 3, 4, 5 настоящего постановления.

7. Министерству труда и социального развития Республики Саха (Якутия) (Волкова Е.А.):

1) не допускать прекращение предоставления мер социальной поддержки по заявлениям граждан, указанным в пункте 5 настоящего постановления, до проведения сверки оригиналов (заверенных копий) документов, но не более одного месяца после отмены режима повышенной готовности в Республике Саха (Якутия);

2) в случае непредоставления оригиналов (заверенных копий) документов по истечении срока, указанного в абзаце втором пункта 5 настоящего постановления, приостановить предоставление мер социальной поддержки до подтверждения получателями права на получение меры;

3) не допускать прекращения предоставления мер социальной поддержки в случае подтверждения права на меры социальной поддержки по результатам сверки оригиналов (заверенных копий) документов;

4) осуществить информирование получателей выплат, указанных в пунктах 3, 4 и 5 настоящего постановления.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Балабкину О.В.

9. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года, за исключением пунктов 6 и 7 настоящего постановления.

10. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

Председатель Правительств Республики Саха (Якутия) А.Тарасенко







