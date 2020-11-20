Постановление губернатора Забайкальского края от 18 ноября 2020 года № 152 "О внесении изменений в постановление Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30"

Постановляю:

Внести в постановление Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 10 апреля 2020 года № 33, от 17 апреля 2020 года № 38, от 23 апреля 2020 года № 42, от 30 апреля 2020 года № 44, от 6 мая 2020 года № 47, от 8 мая 2020 года № 49, от 13 мая 2020 года № 50, от 22 мая 2020 года № 58, от 12 июня 2020 года № 73, от 16 июня 2020 года № 77, от 1 июля 2020 года № 80, от 3 июля 2020 года № 81, от 7 июля 2020 года № 84, от 9 июля 2020 года № 85, от 9 июля 2020 года № 86, от 15 июля 2020 года № 87, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года № 120, от 8 октября 2020 года № 131, от 22 октября 2020 года № 139, от 23 октября 2020 года № 140, от 5 ноября 2020 года № 146, от 6 ноября 2020 года № 147, от 6 ноября 2020 года № 148, от 13 ноября 2020 года № 150) следующие изменения:

1) преамбулу после цифр "№ 8519" дополнить словами ", от 17 ноября 2020 года № ОУ-12/8721";

2) в пункте 42 комплекса ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденного указанным постановлением:

а) в абзаце пятом слова "22 ноября" заменить словами "6 декабря";

б) в абзаце шестом слова "22 ноября" заменить словами "6 декабря";

в) в абзаце седьмом слова "22 ноября" заменить словами "7 декабря";

г) в абзаце восьмом слова "22 ноября" заменить словами "6 декабря";

д) в абзаце девятом слова "22 ноября" заменить словами "6 декабря".

А.М.Осипов







