"Аэрофлот" возобновляет полеты в популярную у россиян Грецию

Авиакомпания "Аэрофлот" с 21 ноября возобновляет рейсы в Грецию.

Как сообщили в авиакомпании, рейсы будут выполняться в Афины два раза в неделю по четвергам и субботам. Частота рейсов может меняться по мере восстановления международного воздушного сообщения.

Продажу билетов авиакомпания открыла в первой половине ноября. Однако пассажирам нужно учитывать, что поездка в Грецию с туристическими целями пока невозможна. Полноценное авиасообщение между Россией и Грецией еще не возобновлено.

Въезд на территорию Греции разрешен только отдельным категориям пассажиров. Среди них граждане Греции, владельцы вида на жительство. Также въехать в страну можно по специальным разрешениям властей. Такие разрешения выдаются, например, для поездки на лечение, учебу.

Греция открыла границы для въезда россиян с 7 сентября. Страна принимает не более 500 гостей в неделю. При въезде в страну потребуется наличие отрицательного теста на коронавирус и подтверждение брони отеля.

В авиакомпании ранее сообщали, что также возобновили полеты в Иран с 18 ноября, в Гонконг (КНР) - с 19 ноября, в Ниццу (Франция) - с 20 ноября. С 22 ноября "Аэрофлот" возобновит полеты на Кипр.