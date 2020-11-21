"Фредди Крюгер" сыграет убийцу в четвертом сезоне "Очень странных дел"

Четвертый сезон топ-шоу Netflix "Очень странные дела" авансом становится всё более и более завлекательным.

Например, в нем появится 73-летний американский актер Роберт Инглунд, хоррор-икона, в первую очередь известный как Фредди Крюгер из франшизы "Кошмара на улице Вязов".

let's give our new cast members a big hawkins welcome. roll call 🗣 [thread] — Stranger Things (@Stranger_Things) November 20, 2020

Как следует из информации, размещенной на официальных аккаунтах сериала в социальных сетях, Инглунд сыграет некоего Виктора Крилла, совершившего в пятидесятые годы жестокое убийство и помещенного в психиатрическую лечебницу.

Причем на "Фредди" сюрпризы не кончаются. Также в каст сезона вливаются 46-летний немецкий актер Том Влашиха, Якен Х`гар из "Игры престолов", и 31-летний английский актер и музыкант Джейми Кэмпбелл Бауэр - молодой Грин-де-Вальд из "Гарри Поттера" и "Фантастических тварей" и Кай из "Сумерек".

Влашиха сыграет русского тюремщика, который подружится с попавшим в ГУЛАГ шерифом Хоппером, Бауэр - санитара психиатрической больницы.

Плюс в новом сезоне появится и восемнадцатилетний Левон Турман Хоук, сын актеров Умы Турман и Итана Хоука.

Cъемки шоу, уходившего на карантин из пандемии, возобновлены в прошлом месяце. Дата премьеры пока не определена.