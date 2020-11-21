Генпрокуратура возбудила дело по факту продажи бюстов Геринга и Муссолини

На международном форуме "Уроки Нюрнберга", проходящем в Москве, секретарь Поискового движения России Елена Цунаева сообщила о размещении в интернете объявления о продаже бюстов Бенито Муссолини и Германа Геринга. По ее словам, Генпрокуратура России оперативно возбудила административное дело по факту продажи в интернете скандальных бюстов. Эту информацию на форуме подтвердил заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин.

"Сделали мониторинг в прокуратуре, установили лицо, давшее объявление, - индивидуального предпринимателя. Мы возбудили дело об административном правонарушении по факту демонстрации нацистской символики (статья 20.3 КоАП РФ), - сообщил Разинкин. - Никто не должен уйти от ответственности за подобного рода правонарушения".