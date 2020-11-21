Коляда признался, что пока не набрал идеальную форму

Российский фигурист, призер командного турнира на Олимпиаде и на чемпионате мира 2018 года Михаил Коляда подвел итоги выступления на Гран-при России, где он стал победителем и опередил грузина Мориса Квителашвили и соотечественника Петра Гуменника.

В прокате произвольной программы Коляда исполнил два четверных прыжка: это были сольный тулуп и каскад "четверной тулуп - тройной тулуп". Фигурист также сделал "бабочку" на тройном акселе, но в конце программы все-таки сделал этот прыжок, не потеряв баллы за элемент.

Во время общения с прессой Коляда по традиции был не слишком многословен.

- Все хорошо было и по настроению, и по самочувствию. Сообразил, что можно прыгнуть аксель. Пробуем разный прыжковый набор, - заявил Михаил журналистам. - Продолжаем работать с Алексеем Николаевичем (Мишиным - "РГ"). В том числе над образом Рудольфа Нуреева в произвольной программе. Идем потихоньку, пока не могу сказать, что я в идеальной форме.

Ранее Коляда уже говорил, что готовит четверной лутц. Но даже после успешного выступления в Москве не стал раскрывать детали подготовки и назвать количество удачных попыток.

"Это секрет", - подчеркнул спортсмен.