"Локомотив" вдесятером обыграл тульский "Арсенал"

"Локомотив", играя вдесятером, сумел победить тульский "Арсенал" в матче 15-го тура РПЛ. Матч завершился со счетом 1:0.

"Локомотив" подошел к матчу против "Арсенала" с тремя подряд поражениями в чемпионате страны. Команде не смог помочь основной вратарь Маринато Гилерме, пропускавший матч из-за дисквалификации. Компанию ему составил и Слободан Райкович.

Первый тайм прошел в упорной борьбе и судья не раз извлекал из кармана желтую карточку. В самом конце стартовой 45-минутке одна из них оставила "Локомотив" вдесятером. За два предупреждения поле покинул Ведран Чорлука.

После перерыва "Локомотив", несмотря на численное меньшинство, смог забить на 65-й минуте. Отличился Зе Луиш. Но после весьма продолжительного изучения видеоповтора арбитр встреч Алексей Сухой взятие ворот отменил.

И все же команда Марко Николича сумела победить. Гости нарушили правила на Владиславе Игнатьеве в своей штрафной и после вмешательства VAR было зафиксировано нарушение правил. Антон Миранчук с "точки" не промахнулся.

Благодаря этой победе "Локомотив" набрал 24 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице. Тульский клуб пока сохраняет 12-ю позицию.