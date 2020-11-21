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21.11.2020 01:30
Рубрика: Спорт

Медведев выиграл у Шварцмана на Итоговом турнире АТР

Текст: Максим Домчев
Российский теннисист Даниил Медведев. Фото: AP Photo/Lee Jin-man Российский теннисист Даниил Медведев. Фото: AP Photo/Lee Jin-man
Российский теннисист Даниил Медведев. Фото: AP Photo/Lee Jin-man

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл и третий матч в группе на Итоговом турнире АТР в Лондоне.

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Заранее обеспечивший себе выход в полуфинал турнира россиянин в заключительном матче в группе встречался с представителем Аргентины Диего Шварцманом. 24-летний Даниил Медведев в борьбе за выход в финал сыграет с испанцев Рафаэлем Надалем.

В матче против Шварцмана Медведев решил не беречь силы. В первого сета он показал сопернику, что намерен добиться успеха. Выиграв на второй подаче соперника, россиянин довел первый сет до победы - 6:3.

Во второй партии Шварцман сопротивлялся недолго. При счете 1:1 он снова капитулировал на своей подаче. Медведев быстро развил успех и спокойно довел дело до победы - 6:3.

В этой группе ранее определился второй полуфиналист. Им стал первый номер мирового рейтинга серб Новак Джокович, обыгравший Александра Зверева из Германии. Добавим, что путевки в финал разыграют Медведев и Надаль, а также Джокович и австриец Доминик Тим.

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