Новости

Третья часть "Дэдпула" с Рейнольдсом запущена в производство 14:53
В Москве найдено тело актрисы из "Глухаря" Людмилы Князевой 20.11.2020
В Сети проявились кадры из сериала про первую супергероиню-мусульманку 20.11.2020
Вышел русский трейлер триллера с Брайаном Крэнстоном "Ваша честь" 20.11.2020
Режиссер "Соника в кино" снимет игровой ремейк "Розовой пантеры" 20.11.2020

Нового "Хищника" снимет режиссер "Кловерфилда, 10" Дэн Трахтенберг

Новости
    21.11.2020, 15:05
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Линейка фантастических боевиков "Хищник" продолжится пятым фильмом. И у него уже есть режиссер.

Как передает Deadline, проектом займется Дэн Трахтенберг, отметившийся, в частности, тепло принятым фильмом "Кловерфилд, 10".

Сценарий напишет Патрик Эйсон (сериалы "Джек Райан", "Сосны", "Королевство").

Подробности сюжета не разглашаются. Известно лишь, что он не будет связан с предыдущим фильмом - картиной Блэка 2018-го.

Первый "Хищник", с Арнольдом, вышел в 87-м. "Хищник 2", с Дэнни Гловером и Гэри Бьюзи, - в 90-м. В 2010-м Нимрод Антал снял "Хищников" - с Броуди, Фишборном и Тактаровым. Продолжение которых грозился сделать Роберт Родригес. Причем Броуди выражал заинтересованность вернуться к образу Ройса, к своей роли в фильме.

Новости

Актриса Елена Ксенофонтова госпитализирована в тяжелом состоянии 20.11.2020
Вышел тизер второго сезона сериала "Бэтвумен" 20.11.2020
Анджелина Джоли и Том Харди вместе снимут фильм 20.11.2020
Россия и Китай снимут продолжение сериала "Лучше, чем люди" 20.11.2020
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Вышел тизер нового фильма Роберта Родригеса "Мы можем быть героями" 20.11.2020
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер новых "Охотников за привидениями" 19.11.2020
Вышел первый трейлер "Поступи хаоса" с Холландом, Ридли и Миккельсеном 19.11.2020
⧣ боевик
Фото: kinopoisk.ru
Брюс Уиллис сыграет шерифа 19.11.2020
Вышел ураганный трейлер "Охотника на монстров" с Миллой Йовович 19.11.2020
Трейлер: мультфильм о Бэтмене в стиле "Убить Билла" с рейтингом "R" 18.11.2020