Нового "Хищника" снимет режиссер "Кловерфилда, 10" Дэн Трахтенберг

Линейка фантастических боевиков "Хищник" продолжится пятым фильмом. И у него уже есть режиссер.

Как передает Deadline, проектом займется Дэн Трахтенберг, отметившийся, в частности, тепло принятым фильмом "Кловерфилд, 10".

Сценарий напишет Патрик Эйсон (сериалы "Джек Райан", "Сосны", "Королевство").

Подробности сюжета не разглашаются. Известно лишь, что он не будет связан с предыдущим фильмом - картиной Блэка 2018-го.

Первый "Хищник", с Арнольдом, вышел в 87-м. "Хищник 2", с Дэнни Гловером и Гэри Бьюзи, - в 90-м. В 2010-м Нимрод Антал снял "Хищников" - с Броуди, Фишборном и Тактаровым. Продолжение которых грозился сделать Роберт Родригес. Причем Броуди выражал заинтересованность вернуться к образу Ройса, к своей роли в фильме.