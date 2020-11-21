В Москве главу филиала ЖКХ Минобороны приговорили к 6,5 годам колонии

Главная военная прокуратура сообщила о приговоре одному из руководителей военного жилищного хозяйства московского региона. Фамилия осужденного не называется - в сообщении он фигурирует как "гражданин К."

Надзорное ведомство на своем сайте рассказало, что Савеловский районный суд столицы рассмотрел уголовное дело по обвинению начальника жилищно-эксплуатационного (коммунального) отдела по Москве и Московской области филиала ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны РФ Российской Федерации (по Западному военному округу) гражданина К. Ему инкриминировалось совершение преступлений по части 4 статьи 159, части 1 статьи 285, пункту "в" части 3 статьи 286 и части 6 статьи 290 УК РФ. Там речь идет соответственно о мошенничество в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями, превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и получении должностным лицом взятки в особо крупном размере.

Установлено, что в 2018 году этот чиновник подписал акты приемки фактически невыполненных ООО "ЖКХ СЕРВИС" работ по очистке от снега и наледи крыш ведомственных домов Москве и области, а также по ремонту силами ООО "Союз+" столичного общежития. Указывается, что "на основании указанных документов на счета данных обществ необоснованно перечислено, а затем похищено свыше 12,5 млн. рублей".

В том же году К. под видом якобы необходимости закупки служебного оборудования собрал с подчиненных часть выплаченной им денежной премии на общую сумму 1 млн. рублей, которые похитил. Также в течение семи месяцев чиновник привлекал работников к строительству личного гаража и ремонту собственной квартиры.

Тогда же К. за заключение по завышенной цене дополнительного соглашения к договору о вывозе твердых коммунальных отходов получил от коммерческого директора ООО "М-Тех" взятку в полтора миллиона рублей.

Главная военная прокуратура сообщила, что с учетом позиции государственного обвинителя - представителя 231-й военной прокуратуры гарнизона суд приговорил гражданина К. к 6,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. На него же наложен штраф в 7,5 млн рублей. Суд на 4 года лишил бывшего чиновника права заниматься деятельностью, связанной с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в госорганах и учреждениях.

Сказано, что заявленные гражданские иски о взыскании с К. суммы причиненного ущерба суд удовлетворил в полном объеме.