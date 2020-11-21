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21.11.2020 08:04
Рубрика: Происшествия

Во Владивостоке почти полностью восстановили подачу холодной воды

Текст: Инесса Доценко

Холодное водоснабжение практически восстановили в столице Приморья.

Как сообщается на странице администрации Владивостока в социальной сети "ВКонтакте", сейчас из-за отсутствия электричества без воды остается лишь часть Первомайского района. Но к вечеру обещают дать воду и в этих домах - после подключения водопроводной насосной станции "Голдобин" к генератору.

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Кроме того, в Первомайском районе возобновлена работа котельной № 63. Сейчас восстанавливается теплоснабжение в поселке Трудовом.

Третьи сутки идут работы отлаживанию системы электроснабжения. Накануне, 20 ноября, энергетики восстановили работу подстанции 110/6 кВ "Горностай по резервной схеме.

Как сообщили в мэрии, для помощи энергетикам было принято решение привлечь силы МЧС, которые будут сбивать лед с проводов ЛЭП. Рассматривается возможность направления групп МЧС из Хабаровска.

Сегодня энергетики приступили к расчистке от поваленных деревьев участка в районе Морского кладбища, где упали две металлических опоры линии электропередачи. После этого упавшие опоры демонтируют, подготовят места для установки новых.

Помощь в аварийно-восстановительных работах на распределительных сетях персоналу Приморского филиала ДРСК оказывают энергетики из других филиалов компании из Хабаровского края, Амурской области и ЕАО.

Напомним, в ночь на четверг в Приморье пришел циклон с ледяным дождем, ветром и мокрым снегом. Особенно пострадали города Владивосток и Артем, где непогода обрушила линии электропередачи, повалила деревья. В результате 170 тысяч человек остались без электроэнергии, воды, тепла.

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