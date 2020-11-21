В Кисловодске пьяный водитель устроил ДТП с четырьмя пострадавшими

В Кисловодске произошло ДТП, в результате которого с тяжелыми травмами госпитализированы четыре человека. Об этом в субботу "РГ" сообщили в управлении ГИБДД по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел на въезде в город. По предварительной информации, водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением и выскочил на полосу встречного движения, где лоб в лоб с толкнулся с ВАЗ-2112.

- В результате автоаварии оба водителя, а также два их пассажира получили травмы, с которыми госпитализированы в реанимационное отделение центральной городской больницы Кисловодска, - заявили в краевой Госавтоинспекции.

Как выяснили правоохранители, устроивший аварию водитель был лишен в 2019 году водительских прав. А на момент аварии у него были признаки опьянения. После ДТП у него взяли анализы для медицинского освидетельствования. Выясняются обстоятельства случившегося.