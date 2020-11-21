В Петербурге мужчина выбросил из окна ребенка

В Санкт-Петербурге задержан мужчина 1986 года рождения, выбросивший 13-летнего ребенка - сына своей знакомой из окна квартиры, расположенной на третьем этаже многоквартирного дома. Инцидент произошел в Невском районе города. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, мужчина, находясь в квартире знакомой, взял подростка-инвалида, имеющего психическое заболевание, на руки, и перекинул его через оконный проем лоджии вниз с третьего этажа. К счастью, преступный замысел не удался.

Подросток остался жив, ему была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь.

В результате проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан.

Расследование данного уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.