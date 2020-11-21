В Волгограде совершено нападение на полицейского

Водитель иномарки ударил сотрудника ДПС в Волгограде монтировкой по голове, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Около 15:00 по местному времени в Дзержинском районе города постовой сделал сигнал остановиться автомобилю BMW без государственных номеров. Но водитель проигнорировал требование инспектора и попытался скрыться.

Машину нарушителя заблокировали напротив дома 9А по улице Голубинской. Из иномарки выбрался мужчина и монтировкой стукнул подошедшего к нему старшего лейтенанта. Напарник пострадавшего сначала сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем в ноги нападавшего.

Сотрудник полиции и задержанный госпитализированы. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Движение по улице Ангарской ограничили. Личность нападавшего устанавливается.