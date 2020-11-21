"Самой странной и загадочной" певице Бьорк исполнилось 55 лет

Бьорк похожа на небольшую, но бойкую птичку - пестрая, пылкая, звонкая и переменчивая, а по образу и характеру - на "вечную девочку", травести, неугомонно играющую все новыми звучаниями, увлечениями, содружествами. Во всем мировом шоу-бизнесе она одна такая.

Кто-то считает ее чудачкой, другие дослушивают альбомы Бьорк только до середины (даже саундтрек к фильму Ларса фон Триера "Танцующая в темноте", где она сыграла главную роль), третьи собирают все ее релизы и абсолютно этим счастливы.

Уже в 11 лет Бьорк Гундмундсдоттир записала и выпустила дебютный альбом. Затем пела в группе Sugarcubes, а с 1990 года начала сольную карьеру.

Ее шестой студийный альбом Post вышел в 1995-м и стал самым успешным. В национальном хит-параде США он занял первое место. И все потому, что был наиболее хитовым и понятным в ее разноплановом творчестве. Ведь песню Army of Me до сих пор слушаешь с содроганием: именно благодаря ей начиналась эпоха славы трип-хопа и вдохновение Dido, Banks, Alexandra Savior и других певиц в таком стиле.

Дальше все пошло иначе. Вздохи, скрипы, всплески, высокий тревожный голос, замирания, придыхания, электронный сумбур на стыке депрессии и вакханалии, - последующие альбомы Бьорк были сколь драматичны, столь и непредсказумы. Она могла что-то щебетать, причитать и завораживать, а могла кричать, ее электронные лупы мутили сознание, а редкие всплески гитар - возвращали свет и сознание. В общем странная это была музыка, но всегда яркая на эмоции и щедрая на полутона.

В радиоротации ее не ставили, но некоторые клипы были отменны и высокохудожественны. Фактически маленькие фильмы, в которых, впрочем, иногда хотелось выключить музыку. Но и увлеченных фанатов у Бьорк хватало, особенно среди художников-импрессионистов. Ведь и она фактически была именно такой.

В 2017 году Бьорк выпустила очередной альбом, записанный с венесуэльским электронщиком по имени Арка. Utopia - это не обычное сочетание эмоций, мыслей, настроений, а электронные причуды авангарда и этники в композициях обильно сдабривают духовые и струнные инструменты, а также флейта. Это не коммерческая музыка, да и звучание альбома - почти 72 минуты, что благожелательно для аудитории.

В топ-10 национальных хит-парадов Utopia попала только в двух странах - США и Новой Зеландии. Но мы все равно будем с нетерпением ждать и новых релизов яркой и переменчивой Бьорк.