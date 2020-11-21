Третья часть "Дэдпула" с Рейнольдсом запущена в производство

Marvel Studio наконец-то официально дала отмашку третьему "Дэдпулу". Об этом сообщил THR.

Отметив, что это будет первый фильм про болтливого наемника-юмориста под крылом Disney - корпорация с потрохами купила Fox в 2017-м. Где в числе таковых, например, Люди Икс и Фантастическая четвертка (страшно представить, какие зрителя там ждут теперь причудливые кинокомбинации).

Feels like the first day of ‘Pool. pic.twitter.com/QVy8fCxgqr — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) March 19, 2019

Сценарием триквела занимаются сестры Венди и Лиззи Молино, известные по анимационному шоу "Закусочная Боба".

Райан Рейнольдс к титульной роли, разумеется, вернется. При этом жесткий рейтинг R фильму, скорее всего, сохранят.

Первый "Дэдпул" вышел в 2016-м, при бюджете в 58 миллионов собрав более 784 миллионов кассы. Вторая часть вышла в 2018-м (110 / 785).