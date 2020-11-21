В Торонто ввели локдаун из-за резкого ухудшения ситуации с ковид

Власти Торонто (провинция Онтарио) - крупнейшем городе Канады, с 23 ноября введут 28-дневный локдаун из-за резкого ухудшения ситуации с распространением нового коронавируса. Об этом заявил глава региона Даг Форд.

"Это необходимо, чтобы предотвратить худший сценарий развития событий", - пояснил он.

По словам Форда, эти меры также коснутся находящегося рядом с Торонто региона Пил.

В регионе полностью закроются спортивные и досуговые центры, казино, парикмахерские, салоны красоты. Заведения общественного питания смогут продавать еду только навынос.

На улице можно собираться в группы не более 10 человек, таким же количеством ограничено единовременное число прихожан в религиозных учреждениях, на похоронах и на свадьбах. Школы, аптеки и продуктовые магазины остаются открытыми, а торговым центрам и другим магазинам предписано перейти на доставку товаров или позволить их забирать покупателям после онлайн-покупок с улицы.

Населению настоятельно рекомендовано без особой необходимости не выходить на улицу и отказаться от общения с родными и друзьями. При этом нарушителям положений локдауна грозит штраф в размере 750 канадских долларов (около 575 долларов США).