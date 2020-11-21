Видеотрансляция: Выступление Путина на саммите G20

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в саммите "Большой двадцатки". В этом году встреча проходит в режиме видеоконференции под председательством Саудовской Аравии.

Лидеры G20 намерены обсудить вопросы преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и обеспечения всеобщего доступа к вакцинам. Кроме того, стороны обсудят пути восстановления мировой экономики, международной торговли и занятости. Также будет затронута проблематика сотрудничества в сфере цифровой экономики, противодействия коррупции, защиты окружающей среды и борьбы с изменением климата.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, брифинг для прессы по итогам саммита российский лидер проводить не планирует. Ожидается, что ключевые решения встречи будут зафиксированы в итоговой декларации.